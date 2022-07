‘Historisch besluit’: Saoedi-Arabië opent luchtruim voor alle vliegmaatschappijen, ook uit Israël

ter apel Voortvluch­ti­ge ex-burgemees­ter Chili opgepakt in Nederland na beruchte fraudezaak

Een prominente Chileense politicus die was veroordeeld voor fraude met overheidsgeld is gisterochtend opgepakt in het Groningse dorpje Ter Apel. De 42-jarige Karen Rojo, voormalige burgemeester van de noordelijke havenstad Antofagasta, blijft in Nederland in voorarrest tot er een datum voor haar uitlevering is, bevestigt het Openbaar Ministerie tegen deze site. Tegen de vrouw was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

