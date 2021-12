Historisch lage opkomst verkiezingen Hongkong: alleen ‘vaderlandslievende’ kandidaten op de lijst

Eerste Hongkonger veroor­deeld onder omstreden Chinese wet: 9 jaar cel voor vlag met leus

Een Hongkonger moet negen jaar de gevangenis in voor terrorisme en het aanzetten tot separatisme. Tong Ying-kit is daarmee de eerste persoon die veroordeeld is onder de omstreden veiligheidswet die het Chinese communistische regime vorig jaar aan de voormalige Britse kolonie heeft opgelegd. Zijn advocaat gaat in hoger beroep.

