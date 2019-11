Historisch scheepswrak bij Niagarawatervallen beweegt voor het eerst in 101 jaar

Het scheepswrak dat in augustus 1918 in de Niagararivier strandde op 600 meter van de rand van de Horseshoe, de grootste van de Niagarawatervallen, heeft bewogen. Dat is bijzonder, omdat dat in 101 jaar tijd nooit is gebeurd.