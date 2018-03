Historische ontmoeting: Trump en Kim Jong-un gaan in gesprek

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Amerikaanse president Donald Trump per brief uitgenodigd voor een topontmoeting tussen beide staatshoofden. Trump heeft de uitnodiging geaccepteerd, meldt het Witte Huis.

De top zou vooral moeten gaan over het stoppen van rakettesten door Noord-Korea en uiteindelijk het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Mocht de ontmoeting doorgaan, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaans en Noord-Koreaans staatshoofd elkaar in levenden lijve zullen spreken.

Een Zuid-Koreaanse delegatie heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Kim Jong-un over het arsenaal van Noord-Korea. De afspraak was, dat Zuid-Korea de uitkomst van die gesprekken bekend zou maken aan de Amerikaanse regering.

Na aankomst in de VS prees de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong, hoofd van de delegatie, in Washington D.C. de manier waarop Trump sinds zijn aantreden Noord-Korea onder druk heeft gezet. Dankzij deze strategie van 'maximale druk' en 'internationale solidariteit' kan er nu worden gepraat, aldus Chung.

Noord-Korea zou bereid zijn voorlopig te stoppen met het doen van nuclaire tests en atoomproeven. Ook zei Chung dat Noord-Korea 'begrip heeft voor de gezamenlijke legeroefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten' en daar geen bezwaar tegen zal maken.

Kort nadat de brief was overhandigd, ging Trump op de uitnodiging in. Volgens Chung wil Trump in mei praten met Kim. Ook Kim heeft volgens de veiligheidsadviseur aangedrongen om de ontmoeting zo snel mogelijk plaats te laten vinden.

Rakettesten

De spanningen tussen Kim en Trump zijn de afgelopen maanden in een rap tempo geëscaleerd. Terwijl Kim de frequentie van rakettesten opvoerde, sprak Trump de Noord-Koreaanse leider via Twitter en in toespraken kleinerend toe. Kim dreigde een raket op het Amerikaanse eiland Guam af te vuren, en Trump stuurde oorlogsschepen richting Noord-Korea.

Onder Trump zijn ook de sancties richting Noord-Korea op het gebied van handel geïntensiveerd. Het Witte Huis heeft laten weten 'uit te kijken' naar de denuclearisatie van Noord-Korea, en benadrukt dat alle sancties ondanks de naderende ontmoeting van kracht blijven.