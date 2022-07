Hitte-alarm in Italië: Verona en Pisa perken gebruik van drinkwater in door aanhoudende droogte

In kaart Abortus­vrij­heid wint overal ter wereld terrein, maar toch is er vrees voor de an­ti-abortuslob­by

Heeft het schrappen van het nationale recht op abortus in de Verenigde Staten ook effect op andere landen? Vrouwenrechtenorganisaties vrezen dat de Amerikaanse anti-abortuslobby het vizier vanaf nu meer op het buitenland richt, waaronder Europa. ,,Terwijl het in veel landen juist de andere kant opging.’’ Bekijk op onze wereldkaart hoe de regelgeving per land is.

29 juni