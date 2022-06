Hittegolven in Zuid-Europa komen steeds eerder: ‘Halverwege deze eeuw richting de 50 graden’

Met videoHet is zeldzaam dat het al zo vroeg in het jaar zo heet is in grote delen van Spanje, Portugal en Frankrijk. De hitte van afgelopen week veroorzaakte bosbranden in Spanje en kostte het leven aan zeker twee ouderen in Frankrijk. Moeten inwoners deze zomer vrezen voor 50 graden?

Hoge temperaturen zijn ze zeker in het zuiden van Spanje wel gewend. In juli en augustus komt het regelmatig voor dat het in steden als Sevilla en Córdoba warmer wordt dan 40 graden. Dit jaar beleefde Spanje al in mei de eerste hittegolf, met temperaturen die opliepen tot 42 graden. En ook afgelopen week zinderde het Iberisch Schiereiland van de warmte. Op zaterdag werd de hoogste temperatuur gemeten in nota bene het noorden van Spanje: het werd 43,5 graden in San Sebastian (Baskenland).

Ook deze hittegolf werd, net als vorige maand, veroorzaakt door hete lucht die wordt aangevoerd vanuit Noord-Afrika. Spaanse meteorologen spreken van de heftigste hittegolf voor half juni in zeker 20 jaar tijd. Klimaatwetenschappers wijten het steeds extremere weer aan de gevolgen van klimaatverandering. Het is volgens meteoroloog Diana Woei van Weerplaza aannemelijk dat er een verband is ­tussen de hete luchtstroom en de ­klimaatverandering. ,,Het broeikaseffect maakt dat de lucht boven land – in dit geval Afrika – sterker opwarmt dan vóór de klimaat­verandering. De lucht die van daaruit naar Europa stroomt, is dus ­heter dan ze zou zijn zonder het broeikaseffect.”

Noordelijk halfrond

Betekent de extreem warme lente dat de temperaturen in juli en augustus misschien wel richting 50 graden gaan? Volgens Woei is dat op korte termijn niet voor te stellen. ,,Het wordt warmer, dat is een feit. De opwarming gaat op het noordelijk halfrond ook nog eens sneller dan in de rest van de wereld. Dat komt doordat het land sneller opwarmt dan de zee en er op het noordelijk halfrond veel land is. Toch gaat het niet zo snel dat het in het zuiden van Europa binnen een paar jaar 50 graden of warmer wordt. Het gaat wel gebeuren, maar zeer waarschijnlijk pas halverwege deze eeuw. Dus over een jaar of dertig’’, voorspelt de weervrouw.

Tot nu toe is de hoogst gemeten temperatuur ooit in Spanje 47,4 graden (augustus 2021 in Córdoba). De mogelijkheid dat dit record deze zomer wordt verbroken is groot, maar het verschil zal volgens de Spaanse meteoroloog Rúben del Campo minimaal zijn. ,,Dan lijkt 50 graden haalbaar, maar 2,5 graden meer dan het huidige record is heel wat.’’

Volledig scherm Ook in Parijs was het zaterdag heet: ruim 38 graden. Deze inwoner maakt dankbaar gebruik van watertappunten in de stad. © Getty Images

De extreme hitte heeft voor zover bekend zeker twee ouderen in Frankrijk het leven gekost. De zender France Info meldde dat op het strand van Pornichet (Bretagne) een 80-jarige man, die in de brandende zon op een handdoek was gaan liggen, is overleden, mogelijk door een zonnesteek. Toen hij niet meer bewoog sloegen andere badgasten alarm. Pogingen hem te reanimeren mislukten. In hetzelfde gebied overleefde een 82-jarige een zwempartijtje niet. De overgang van de buitenlucht van 35 graden naar het water, amper 16 graden, werd hem vermoedelijk noodlottig. En gisteravond overleed een kitesurfer tijdens noodweer aan de Normandische kust. Storm en regen teisterden gisteren de westkust van Frankrijk.

Bosbranden

In Spanje zijn het vooral bosbranden die voor veel schade zorgen. Een grote bosbrand in het noordwesten van het land heeft al circa 25.000 hectare in de as gelegd. Plaatselijke media in de provincie Zamora meldden dat het vuur op de bergketen Sierra de la Culebra zich uitstrekt over een gebied van 67 kilometer in omtrek.

Honderden mensen hebben hun woningen de afgelopen dagen verlaten in de getroffen streek uit angst voor de vuurzee die door harde zuidenwind werd aangewakkerd. De as kwam tot 30 kilometer verderop neer. Op plekken waar de bluswerkzaamheden succesvol waren verlopen, laaiden de vlammen weer op.

Sinds de hittegolf in de zomer van 2003, die in Europa 35.000 doden en in Spanje ongeveer 6500 slachtoffers eiste, worden er in de zuidelijke landen hitteplannen in werking gesteld en kwetsbare groepen zoals ouderen extra in de gaten gehouden. In Spanje wordt nagedacht over het inrichten van hitteschuilplaatsen. Dat zijn gekoelde gebouwen waar mensen, die het als gevolg van de hoge temperaturen te kwaad krijgen, een paar uur naartoe kunnen om af te koelen. Gekeken wordt naar gemeentehuizen, winkelcentra en bibliotheken. Ook het vergroenen van stadscentra staat op de actielijst.

Extreme hitte voorbij

Diana Woei meldt dat de onweersbuien die gisteren vanaf de Atlantische kust Frankrijk en Spanje introkken, een einde maken aan de hittegolf. ,,Alhoewel het in het oosten van het Iberisch Schiereiland nog behoorlijk warm kan blijven. Maar 40 graden tikken ze deze week zelfs in Andalusië niet aan. Het wordt er gemiddeld 30 graden. In ons land zijn dat tropische temperaturen, maar veel Spanjaarden zullen 10 graden minder als een welkome afkoeling zien.’’

Volledig scherm Spanje wordt sinds de hittegolf van half juni geteisterd door bosbranden, zoals hier in Catalonië. © Videostill

