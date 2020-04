Hoe Belgen worstelen met corona en hun wegduikende regering

Kijk maar eens naar de kale cijfers. Die laten een weinig opwekkend beeld zien. Tot nu toe zijn er in België 5828 doden gevallen, iets meer dan 2000 meer dan in Nederland. Dat is veel, absoluut gezien zelfs nog meer dan in Duitsland, waar bijna acht keer zo veel mensen wonen. En als we toch bezig zijn: volgens de allerlaatste cijfers zijn de Belgen per 100.000 inwoners zelfs het zwaarst getroffen van iedereen. Inderdaad: zwaarder zelfs dan de Spanjaarden en de Italianen.