Hoe de 85-jarige rechter Ginsburg dé heldin van Amerika werd

Ze verschijnt in de vorm van tatoeages op biceps. Als plastic mini-rechtertje krijgt ze een rol in de nieuwe Legofilm, in Marvels Deadpool 2 dook ze al op als potentiële redder van de mensheid. Ook verkrijgbaar: T-shirts met haar bebrilde beeltenis, ansichtkaarten, tassen, telefoonhoesjes, rompertjes, complete Halloweenkostuums. Sinds een blog haar een bijnaam gaf, gaat de 85-jarige oma door het leven als Notorious RBG, naar de vermoorde raplegende Notorious B.I.G. Over haar jonge jaren is nu een speelfilm gemaakt On the Basis of Sex, die de dag voor Internationale Vrouwendag, 7 maart, in première gaat.