Hoe de hele wereld keek naar het ‘domme’ gezin tussen de cheeta's

‘Een gezin in een safaripark. Waar cheeta’s zijn!’, zo spannend begint op CNN een opmerkelijke nieuwsitem. Het is zelfs de ‘video of the day’ onder de kop ‘Ma, pa en kids oog in oog met cheeta’s’. Maar voor hij verdergaat onderbreekt de CNN-presentator zichzelf voor een dringend advies aan de kijker. ‘Laat ik eerst dit zeggen: stap niet uit auto in dit soort safariparken!’.