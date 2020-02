Hoe deze oplichter met een minister-masker 80 miljoen euro binnenhaalde

De Franse justitie verdenkt een bende van zeven mannen ervan zich te hebben uitgegeven voor de minister. Ze zouden met hun telefoontjes in totaal voor 80 miljoen euro aan overboekingen hebben binnengehaald. Vanaf vandaag staan ze in Parijs terecht.



Volgens het strafdossier gingen ze slinks te werk. ,,Mensen werden zogenaamd gebeld door Le Drian en daarna nog door een van zijn medewerkers’’, aldus advocate Meillet. ,,Er volgde altijd een mail met een schijnbaar geloofwaardig officieel adres. Dan ook nog een brief op officieel papier van de minister met het stempel ‘vertrouwelijk’. En tot slot werd er contact gelegd via Skype.’’



Bij dat laatste contact gebeurde iets opmerkelijks. De mensen kregen Le Drian hoogst persoonlijk in beeld te zien. ,,Hij zat dan achter een bureau met officiële vlaggen achter zich’’, aldus Meillet.



Op beelden die uitlekten in de Franse pers is ‘Le Drian’ te zien tijdens zo’n Skype-gesprek. Hij heeft papieren voor zich liggen en heeft zijn bril op het puntje van zijn neus - zoals ook vaak in het echt. Het beeld is niet haarscherp, waarvoor ‘Le Drian’ zich tijdens zo’n gesprek verontschuldigt. ,,We zitten namelijk in een kelder.’’



Maar de man die te zien was op Skype was niet de minister, maar een van de criminelen. Met een siliconenmasker over zijn gezicht om te lijken op de minister.