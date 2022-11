Hoe één journalist de wereld deed vrezen voor een Derde Wereldoorlog (en nu z’n baan kwijt is)

Drie scenario's Sloopt Rusland Oekraïne, komt er een patstel­ling of wordt Krim heroverd? Dit zijn de scenario's

De stad Cherson is bevrijd en het Oekraïense leger is begonnen aan nieuwe offensieven tegen de Russische bezetter. Ook Rusland zet aan, met name in de Donbas. Hoe zal de oorlog zich in 2023 ontwikkelen?

24 november