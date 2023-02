Hoe een treinramp in Ohio werd gekoppeld aan het neerschieten van Chinese ballonnen

Cijfer blijft maar stijgen, nu al zeker 45.000 doden in aardbe­vings­ge­bied Turkije en Syrië

Zeker 45.000 mensen zijn in Turkije en Syrië om het leven gekomen door de zware aardbevingen van vorige week maandag. Het dodental in Turkije is vrijdag opgelopen tot 39.672. In Syrië staat het dodental al dagen op zeker 5800.