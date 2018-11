Hoe een uit de kluiten gewassen rotsblok een obstakel kan worden voor de Brexit

Zijn jullie voor ons of voor de Britten? Dat is de vraag die de Spaanse regering zich stelt nu de EU zich zowel in het Brexit-akkoord als de politieke verklaring daarover niet uitspreekt over Gibraltar, het Britse stuk grond waarover Spanje en Groot-Brittannië al drie eeuwen twisten. Spanje had verwacht de Europese broeders aan zijn zijde te vinden, tegenover de Britten die uit de EU stappen, maar vertrouwt de boel nu niet en dreigt met een veto tegen de Brexit-goedkeuring komende zondag.



,,Wij voelen ons niet in het akkoord vertegenwoordigd’’, aldus premier Pedro Sánchez. De Spaanse socialist bereikte juist afgelopen week een bilateraal pact met de Britten over hoe de twee landen het complexe geval-Gibraltar na de Brexit zullen behandelen, maar daarover staat niets in het algemene EU-akkoord dat zondag in een top bekrachtigd moet worden. Oefent Sánchez dan zijn recht op veto uit, dan kan de Brexit voorlopig niet in gang worden gezet.



Spanje wil dat artikel 184 uit het akkoord wordt geschrapt. Daarin staat dat alle Brexit-afspraken voor iedereen zullen gelden, zonder te refereren aan een mogelijke uitzondering als die van Gibraltar. Spanje had eerder beloofd ‘geen misbruik’ van de Brexit te zullen maken om bijvoorbeeld zijn aanspraak op de vroegere Britse kolonie te doen gelden of het luchtruim rond het vliegveld van Gibraltar te sluiten. Maar daarvoor wil Spanje wel compensaties.