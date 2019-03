Hoe karatekoning Tharcisse 118 mensen van de dood redde in Rwanda

Mark Zuckerberg vraagt hulp van overheden bij controle internet­con­tent

5:33 Facebook-CEO Mark Zuckerberg wil dat regulatoren en overheden een actievere rol gaan spelen in de controle op internetcontent. Dat schrijft hij in een open brief in de Washington Post. Volgens Zuckerberg is het voor internetbedrijven een te grote verantwoordelijkheid om alleen te dragen.