Hoe loopt ‘beleg’ van Ottawa af? 'Situatie wordt op gegeven moment onhoudbaar’

India rouwt om dood ‘Nachtegaal van Bollywood’ Lata Mangeshkar (92)

In India is bedroefd gereageerd op het overlijden van de 92-jarige Lata Mangeshkar, bijgenaamd de Nachtegaal van Bollywood. De zangeres heeft volgens BBC News duizenden nummers opgenomen in 36 talen. Haar werk is te horen in de soundtracks van honderden Bollywoodfilms.

6 februari