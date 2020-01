Hoe Trump besloot te doen wat zijn voorgangers nooit aandurfden

Actiefste Britse seriever­krach­ter ooit veroor­deeld tot 30 jaar cel: Minstens 160 slachtof­fers

18:31 In Groot-Brittannië is vandaag een van de meest actieve serieverkrachters ooit in dat land veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. De 36-jarige Reynhard Sinaga maakte minstens 160 slachtoffers die door de homoseksuele, streng gelovige Indonesische student werden gedrogeerd en vervolgens in zijn flat op gruwelijk wijze misbruikt. In de meeste gevallen ging het om heteroseksuele jongemannen.