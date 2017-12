Hoe verder in Midden-Oosten na Trumps erkenning van Jeruzalem?

Rapper (22) valt online scrab­ble-vrien­din (86) in de armen

16:37 Scrabbelen maakt meer in je los dan je denkt, zo blijkt maar weer. Rapper Spencer Sleyon (22) uit Harlem, New York, was zelfs zó gecharmeerd van zijn anonieme tegenspeelster, de 86-jarige Rosalind Guttman, dat hij besloot haar een bezoekje te brengen.