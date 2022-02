Hoe Vladimir Poetin zich vergiste in Oekraïne

Oekraïne wil dat Internatio­naal Gerechts­hof zich uitspreekt over invasie: wat is verschil met Strafhof?

Oekraïne wil dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de Russische invasie in het land buigt. President Volodimir Zelenski schrijft op Twitter dat zijn land een verzoek daartoe heeft ingediend. Maar wat is ook alweer het verschil tussen het Gerechtshof en het Strafhof, dat eveneens in de hofstad is gevestigd?

