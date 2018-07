Hoelang bestaat de Bijbelboom nog?

Volgens de New York Times misschien nog maar een jaar of zeventig. Want de beroemde Libanese ceder holt achteruit en zou de volgende eeuw weleens een zeldzaamheid kunnen worden. Nu al is het areaal van de typische dennen uit het oostelijke Middellandse Zeegebied in een paar generaties tijd gereduceerd van vele tienduizenden hectares naar nog maar 4000 hectare, aldus de krant.

Als gevolg van klimaatverandering dreigt zo een van de meest iconische bomen uit de geschiedenis verloren te gaan op historische grond. Het komt door een gebrek aan water (in de vorm van regen en sneeuw) én door de komst van nieuwe insecten die zich in het opwarmende klimaat thuis voelen en het jonge groen wegvreten.

Naalden eten

Tot een jaar of twintig geleden waren bladwespen bijvoorbeeld zeer zeldzaam in het land. Maar door het veranderende klimaat zijn ze er nu veel eerder en beginnen ze 's winters al van de naalden te eten.

,,Klimaatverandering is bij ons een feit", zegt Nizar Hani, directeur van het Baroek-bos in Libanon, een van de laatste beschermde cederparken. Een generatie geleden waren er gemiddeld 105 dagen met regen of sneeuw in het bergachtige gebied. Inmiddels zijn dat er nog maar veertig. Libanese ceders hebben juist dit water nodig om te kunnen overleven in de gortdroge zomers. ,,Er is minder regen, de temperaturen zijn hoger en extremer", constateert de bosbeheerder.