Hoeveel hoop na vaccin-doorbraak? ‘De productie is al begonnen’

Zoon Amerikaan­se rechter doodgescho­ten; verdachte thuis dood aangetrof­fen

8:36 In de Amerikaanse staat New Jersey is zondag de 20-jarige zoon van een rechter doodgeschoten toen hij de voordeur van zijn ouderlijk huis open deed. Rechter Esther Salas was mogelijk het doelwit, maar zij bleef ongedeerd. De verdachte, een advocaat en voorvechter van mannenrechten, is gisteren dood in zijn huis aangetroffen, meldt de federaal procureur van New Jersey.