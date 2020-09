Hoeveel procent Trump of Biden ben jij? Doe de test

VIDEO Amerikaan­se agent wordt vervolgd na doodschie­ten slapende zwarte vrouw (26)

23 september Een Amerikaanse agent wordt vervolgd na de dood van een zwarte vrouw door politiekogels. Hij en twee collega's waren bij de schietpartij in haar woning betrokken. De agent zou de buren van de gedode Breonna Taylor moedwillig in gevaar hebben gebracht, aldus de aanklager in de strafzaak. De twee collega's worden niet vervolgd, melden Amerikaanse media.