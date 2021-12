Hoge gevangenisstraffen voor brand met 242 doden in Braziliaanse nachtclub

Update 245 doden bij vuurwerk­brand in Braziliaan­se nachtclub

Bij een brand in een nachtclub in Santa Maria, een stad van circa 265.000 inwoners in het midden van de welvarende zuidelijke Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul, zijn in de nacht van zaterdag op zondag 245 mensen om het leven gekomen. Dit meldde de plaatselijke politie nadat het bergen van de lijken was beëindigd. Er vielen 48 gewonden.

