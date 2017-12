Hoge militairen op ministersposten Zimbabwe

'Slachtoffer grindongeval werd tunnel ingezogen'

8:44 De 52-jarige Nederlander die woensdagavond als laatste onder het grind vandaan is gehaald bij een zandafgraving in het Duitse Isselburg is omgekomen doordat hij een tunnel is ingezogen. De man werd meegevoerd door het schuivende grind en kwam een halve meter diep in de tunnel terecht.