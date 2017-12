Hoge Russische militair gezocht voor neerhalen MH17

Bellingcat is een journalistiek netwerk van burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Op de website van Bellingcat staan video's en geluidsfragmenten die het verhaal ondersteunen.

Door het neerhalen van het toestel met vluchtnummer MH17 van Malaysia Airlines boven Oekraïne kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Het Joint Investigation Team (JIT) zoekt al lange tijd naar twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag. Een van de twee, met codenaam 'Delfin', is volgens het collectief dus generaal Tkatsjev. In juli 2014 was hij in Oost-Oekraïne om de rebellen beter te laten samenwerken.

In een reactie zegt het JIT ,,met veel belangstelling kennis te hebben genomen van de informatie die Bellingcat vrijdag heeft gepubliceerd''. Het team deed vorig jaar september een openbare oproep om meer informatie te verkrijgen over twee personen die bekendstaan onder de codenamen 'Delfin' en 'Orion'. ,,In het belang van het onderzoek en restricties vanwege privacy kunnen we niet nader ingaan op informatie over individuele personen.''

Buk-raket

Het internationale onderzoeksteam maakte deze zomer al bekend 'zonder enige twijfel' te weten dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket, afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne. De raket was een dag eerder aangeleverd vanuit Rusland.

Deze conclusie trok het Joint Investigation Team (JIT) op basis van een half miljoen video's en foto's, duizenden afgeluisterde telefoongesprekken, 1448 waardevolle brokstukken van het toestel, resten van de Buk-raket, grondmonsters, satellietbeelden en gesprekken met zo'n tweehonderd getuigen. Zo hebben diverse getuigen de lancering van de raket gezien en gehoord. Dat gebeurde vanuit een landbouwveld ten zuiden van het dorp Snizhne.

Vinger

Het gebruikte wapen is een Buk-raket van het type 9M38 en blijkt afkomstig uit Rusland. De lanceerinstallatie is een dag voor de ramp vanuit Rusland naar Oost-Oekraïne gebracht. Vermoedelijk wilden rebellen de raket inzetten tegen Oekraïense gevechtsvliegtuigen.