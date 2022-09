Homohater vast voor dood Duitse transman die Pride-vrouwen verdedigde

Een vrouwelijke rechercheur van de afdeling Moordzaken herkende hem op het station en arresteerde de verdachte, zo maakte de politie vrijdagavond bekend. Ze kwam de man op het spoor na analyse van ooggetuigenverklaringen en foto- en videomateriaal van inwoners van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachte verschijnt zaterdag voor de onderzoeksrechter.

Malte C. raakte vorige zaterdag in de binnenstad zwaargewond tijdens de viering van Christopher Street Day (CSD), een feest-, herdenkings- en demonstratiedag van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De transman nam het na afloop van het officiële CSD-programma op voor twee vrouwen die van de verdachte homofobe beledigingen en bedreigingen naar het hoofd geslingerd kregen, waaronder ‘lesbische hoeren’ en ‘rot op’.

Asfalt

Toen de 25-jarige tussenbeide kwam, sloeg de man hem zo hard in het gezicht dat hij zijn evenwicht verloor. Bij de volgende klap verloor hij het bewustzijn en viel met zijn hoofd op het asfalt. De aanvaller ging er met een metgezel vandoor, zijn slachtoffer werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdagochtend bezweek de transgender aan zijn verwondingen.

Het nieuws over zijn dood veroorzaakte een schokgolf in Münster en daarbuiten. Burgemeester Markus Lewe (CDU) is ontzet. ,,Deze vreselijke gebeurtenis laat zien dat we ons nóg meer moeten inzetten voor gelijkheid en acceptatie van mensen met verschillende seksuele geaardheden”, zei hij vrijdag.

De burgervader kondigde aan dat de vlag halfstok zou gaan op alle openbare gebouwen in de stad en dat hij om 18 uur zou deelnemen aan een betoging tegen homogeweld. Daaraan namen volgens lokale media zeker 6500 mensen deel. Daarna vond ter nagedachtenis aan Malte C. een herdenkingsbijeenkomst plaats op de plaats delict waaraan honderden mensen deelnamen.

Barbaars

Bisschop Felix Genn van het bisdom Münster noemde de geweldsdaad ‘barbaars’ en ‘krankzinnig’. Hij riep op tot actie tegen intolerantie, haat en uitsluiting. Politici en LGBT+-rechtenactivisten uit heel Duitsland drongen aan op actie om transfobie en homofobie in Duitsland te bestrijden. Nyke Slawik, een van de eerste openlijke transgenders in het Duitse parlement, noemde op Twitter de aanval ‘gruwelijk’ en zei dat ze ‘in diepe rouw’ was over het drama.

De Lesbische en Homoseksuele Federatie in Duitsland (LSVD) zei ‘boos en diep bezorgd’ te zijn over het misdrijf maar ook over de manier waarop de aanval werd omschreven door politie en Openbaar Ministerie. ,,We roepen de onderzoeksautoriteiten op om deze daad onmiddellijk te benoemen als een haatmisdrijf ingegeven door homofobie en transfobie’’, zei André Lehmann, lid van het uitvoerend comité van de LSVD, tegen de omroep Deutsche Welle.

Alva Träbert, een homo-feministische onderzoeker en tevens lid van het uitvoerend comité, zei dat ‘onze herdenking niet stil mag zijn’ in het licht van levensbedreigend geweld. ,,Maltes dood herinnert velen van ons er nogmaals aan dat er delen van de samenleving zijn die ons de menselijke waardigheid ontzeggen. We betuigen onze volledige solidariteit met degenen die ook vrezen voor hun eigen veiligheid na deze misdaad.’’

