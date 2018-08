Homokoppel aangevallen met fietsslot in Gent: twee verdachten opgepakt

Het conflict ontstond op een parkeerplaats in de Scandinaviëstraat. ,,Een vrouw zocht daar de confrontatie met een van de slachtoffers die in de auto zat. Ze spuwde naar hem, waarop hij uitstapte'', reageert de lokale politie op het voorval. ,,De man kreeg een vijftal slagen in het gezicht. Daarop wilde de man van het slachtoffer tussenbeide komen en ter verdediging nam hij een soort van fietsslot mee. Het ging echter pas echt mis toen de mannelijke partner van de agressieve vrouw het slot kon bemachtigen, waarna hij hen allebei lelijk toetakelde."



Volgens de politie betreft het een duidelijk geval van gaybashing. ,,De twee slachtoffers kregen verschillende verwensingen naar het hoofd geslingerd die te maken hadden met hun geaardheid." Na het geweld was het koppel nog niet in staat om te worden verhoord. Dat gebeurt vandaag, in het bijzijn van een tolk.