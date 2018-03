Hond die per abuis naar Japan vloog, komt met privéjet weer thuis

Irgo, de Duitse herder die door United Airlines per ongeluk op een vlucht naar Japan was gezet, is weer thuis bij zijn baasjes in Texas. Hij arriveerde gisteravond laat met een door de vliegmaatschappij geregelde privéjet op het vliegveld van Wichita.

Volgens eigenaresse Kara Swindle oogde Irgo gezond, en blij om weer thuis te zijn. Kara en haar man Joseph landden dinsdag met hun twee kinderen in Kansas City. Het gezin is bezig met de verhuizing van de westkust van Amerika naar Wichita in het midden van het land. Na hun vlucht met United Airlines begaven ze zich naar het bagageloket om hun 10-jarige Duitse herder op te pikken.

Irgo zou de reis in het ruim van het vliegtuig hebben doorgebracht. Maar in plaats van hun herder stond een grote Deense dog hen op te wachten. Irgo was in een ander vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij op weg naar Japan. In een verklaring zei United dat de honden op de een of andere manier waren verwisseld tijdens een transfer in Denver.

Hele onderneming