Hond Lucy blijkt cruciaal bewijsmateriaal: baasje mag als vrij man gevangenis uit

Vlaamse politie pakt bijna 100 migranten op: 24 in één wagen

9:23 In West-Vlaanderen heeft de politie afgelopen nacht 97 migranten opgepakt. Van hen werden er 24 in één bestelwagen aangetroffen. Dagelijks proberen migranten in vrachtwagens te glippen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.