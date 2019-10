Hond met schotwonden gevonden bij Franse grens: ‘Vermoedelijk weggejaagd door jagers’

Het was een burger die het arme dier zaterdagmorgen aantrof en direct de politie inseinde. Die bracht de hond, bloedend aan de achterpoten, over naar een dierenasiel in de buurt. ,,De eerste diagnose was een aanrijding. De Münsterländer, een jachthond, werd meteen onderzocht door onze vrijwilligers. Tijdens het wegwassen van het bloed werden we bezorgd, want we ontdekten overal kleine wondjes. De Münsterländer raakte ook nog in shock door alle drukte om hem heen. We besloten de hond naar de dierenarts te brengen’’, aldus André Lycke van dierenasiel Ganzeweide.



,,De wondjes bleken afkomstig van hagel en waren dus schotwonden, maar gelukkig niet levensbedreigend’’, vertelt dierenarts Guy Colson. ,,Het dier droeg een Belgische chip, maar die gaf aan dat de hond aan het buitenland was verkocht. Op goed geluk belde ik naar een bevriende dierenarts in het dorpje Rekspoede, over de grens in Frankrijk. Die had de Münsterländer toevallig in zijn database staan. De baasjes zijn meteen gekomen.’’