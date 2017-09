Hond neemt cocaïne en bijt baasje dood

Dat Mario Perivoitos drugsproblemen had en voor overlast zorgde, daar waren zijn buren het over eens. Maar niemand twijfelde aan de liefde van de 41-jarige Brit voor zijn staffordshire-bulterriër, Major. Tot het dier hem in maart doodbeet voor de ogen van een BBC-filmploeg. Toxicologisch onderzoek zegt nu dat de hond waarschijnlijk onder invloed was van cocaïne.

,,Hij was een slimme jongen die op het verkeerde pad raakte. Soms hielp hij mij met mijn computer.’’ Volgens zijn buren in Londen had Mario Perivoitos het bepaald niet makkelijk. Een paar jaar geleden was hij de intelligente buurman met twee diploma’s op zak en een baan als it-specialist. ,,Maar de afgelopen jaren ging het allemaal achteruit’’, zegt goede vriendin Angela Constantinou tegen Huffington Post.

Zij zag hoe de man die altijd bij haar in de flat had gewoond langzaam in de greep van een drugsverslaving raakte. ,,We groeiden samen op. Het is vreemd hoe snel hij verslaafd raakte, want zijn ouders waren geweldig.’’ Ook deze ouders raakt Perivoitos kwijt. Zijn vader overlijdt en zijn moeder moet in 2015 naar een verzorgingstehuis. Hij blijft alleen achter, met hond Major als gezelschap.

Vanaf dan gaat het snel achteruit. Dat de drugsverslaving erger wordt, kan omwonenden niet ontgaan. Steeds vaker horen zij verontrustende geluiden uit de woning en vinden ze lege naalden op de grond. Ook het bezoek dat bij hem over de vloer komt, is verontrustend. Het lijkt erop dat de woning een verzamelplaats voor harddrugsgebruikers wordt. Dit trekt de aandacht van de politie, die een sluitingsbevel oplegt. Het is vanaf dan verboden voor vreemden om het pand te betreden.

Dood door beste vriend

Het gedrag van Perivoitos valt niet alleen zijn buren en justitie op, maar trekt ook de aandacht van de BBC. De tv-zender vraagt of zij hem mogen interviewen voor een documentaire over drugs in Engeland. Perivoitos stemt toe en de BBC stuurt twee verslaggevers met een camera. Op 20 maart staan zij voor de deur van zijn flat in Londen.

De verslaggevers hebben hun camera uitstaan wanneer zij daarbinnen ongewild getuigen van een drama worden. Major bespringt zijn baas om onbekende reden en bijt zich vast in de hals. Volgens buren schreeuwt de Brit met schorre keel: ,,Haal de hond van me af!’’ Het lukt de verslaggevers om het beest te verwijderen en een ambulance te bellen, maar het mag niet baten. Perivoitos overlijdt die avond nog in het ziekenhuis aan de gevolgen van de aanval.



Hoe kon dit gebeuren? Volgens zijn buren hield Perivoitos zielsveel van zijn viervoeter. ,,Die hond was zijn wereld’’, zegt een van zijn buren tegen The Guardian. ,,Je kon het beest horen huilen wanneer hij er niet was. Hij zorgde er goed voor en als hij platzak was kwam hij bedelen om geld voor hondenvoer.’’ Terriër en baasje hadden een hechte band. Sommige omwonenden vertellen dat Perivoikos zelfs zijn leven aan Major dankte. De hond sloeg alarm toen zijn baasje een epileptische aanval kreeg. Hij blafte net zo lang tot hulp arriveerde.

Quote Die hond was zijn wereld Een buur van Perivoitos.

Onder invloed

Toxicoloog Michael Carmichael vond de oorzaak van dit drama in Majors bloed. Daar trof hij sporen van cocaïne en morfine aan. ,,Het is waarschijnlijk dat deze hond drugs genomen heeft, vermoedelijk door ze op te eten. Het is onmogelijk te zeggen of honden daar agressief van worden, maar ze reageren sowieso vreemd.’’ Mogelijk heeft de hond crack gebruikt.

Major was niet de enige onder invloed, want ook in het bloed van Perivoitos is cocaïne aangetroffen. Patholoog Andrew Walker, die het lijk van het slachtoffer onderzoekt, ziet daarin een aanwijzing voor wat er gebeurd is. ,,Het is goed mogelijk dat Perivoitos een epileptische aanval kreeg en de hond het gezicht van zijn baas probeerde te likken. Hierna heeft hij zich in de nek vastgebeten. Als de hond cocaïne op had, kan dat zijn gedrag verklaren."



Deze verklaring zal Major zelf niet meer helpen. Na het doden van zijn baas zal de Britse politie hem binnenkort doen inslapen.