Honderdduizenden Italianen protesteren tegen regering

‘Honderden Chinese en Russische spionnen in Brussel’

3:44 De interesse van geheime diensten in Brussel, waar de EU en de NAVO gevestigd zijn, is immens. Europese diplomaten zijn door de interne veiligheidsdienst gewaarschuwd voor spionage door Russische en Chinese inlichtingendiensten, schrijft de Duitse krant Die Welt zaterdag op gezag van Europese diplomaten. Volgens de veiligheidsdienst zouden zich ,,bijna 250 Chinese en 200 Russische spionnen’’ in Brussel bevinden.