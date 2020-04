Honderden Amerikanen de straat op om te demonstreren tegen lockdown

Geffense Royke zit vast in Colombiaan­se bajes: ‘Ik wil hier niet sterven’

18 april Geffenaar Erik van Rooij zit al ruim negen maanden in een gevangenis in Colombia. Het coronavirus verhindert zijn uitlevering naar Spanje en maakt het leven in de Zuid-Amerikaanse bajes nog hectischer dan normaal. ,,Ze kunnen me hier toch niet zo laten zitten?’’