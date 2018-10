Honderden arrestaties bij protest tegen mogelijke benoeming Kavanaugh

Nog eens duizenden demonstranten hadden zich buiten verzameld bij het Hooggerechtshof en de Senaatsgebouwen. Ze hielden borden omhoog met teksten als: 'geloof overlevenden' en 'Kava-niet'. Onder de aangehouden demonstranten zijn ook actrice Amy Schumer en model Emily Ratajkowski.

Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in zijn studentenjaren.

In een ingezonden brief aan de Wall Street Journal benadrukte Kavanaugh nogmaals dat hij onschuldig is. Hij schrijft dat hij zich oneerlijk behandeld voelt. Om die reden zou hij ook zo emotioneel zijn geweest toen hij vorige week voor een commissie van de Senaat verklaringen moest afleggen.

,,Ik was heel emotioneel, meer dan ik ooit ben geweest. Ik ben soms te emotioneel geweest. Ik weet dat mijn toon scherp was en ik zei een paar dingen die ik niet had moeten zeggen'', schrijft Kavanaugh over de hoorzitting. Hij stelt dat hij daar vooral stond als 'zoon, echtgenoot, en vader'.

Kritiek op getuigenis

Op zijn emotionele getuigenis kwam veel kritiek. Zo zei de gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof, John Paul Stevens, dat hij Kavanaughs voordracht in eerste instantie steunde, maar dat hij daar na de hoorzitting op was teruggekomen. ,,Ik vond dat hij de kwalificaties bezat voor het Hooggerechtshof, maar ik ben van mening veranderd om redenen die geen enkel verband houden met zijn intellectuele capaciteiten'', aldus de 98-jarige Stevens tegen de Palm Beach Post.

Kavanaugh betuigt daarover nu zijn spijt. ,,Mijn verklaring en antwoorden weerspiegelden mijn diepe verdriet over de oneerlijkheid van hoe deze aantijging werd behandeld.'' Volgens Kavanaugh is datgene waar hij van wordt beschuldigd volledig in tegenspraak met zijn karakter.

Volledig scherm © AFP