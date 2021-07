Honderden arrestaties op Cuba na grote protesten tegen regering

Economische crisis

Het komt niet vaak voor dat er protesten zijn in het communistische regime, dat al sinds de jaren vijftig aan de macht is. Onvrede over de economische situatie en de afhandeling van de coronacrisis dreef mensen in het tweede weekend van deze maand echter de straat op. ,,We zijn hier omdat we honger hebben en arm zijn”, zei Yusniel Pérez (17). ,,We hebben geen eten. We hebben niks.”