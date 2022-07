Honderden campinggasten geëvacueerd om bosbranden in Zuid-Frankrijk

Zo’n vierhonderd kampeerders hebben gisteravond een camping in Zuid-Frankrijk moeten verlaten vanwege een bosbrand. Meer dan 350 hectare is in vlammen opgegaan.

Vakantiegangers die op het deel van de Huttopia-camping in de Gorges du Verdon verbleven dat moest worden geëvacueerd, zijn volgens lokale media opgevangen in het nabijgelegen dorpje Castellane. Niet heel de camping werd geëvacueerd. De camping ligt in de buurt van Nice.

De Franse krant Ouest France meldt dat het vuur gisteren werd gesignaleerd in Rougon, een dorpje in de Provence. Ruim tweehonderd brandweerlieden werden ingezet om de brand, die zich verspreidde over moeilijk begaanbaar terrein, te bestrijden. Tussen 21.00 en 23.00 uur werden de kampeerders in veiligheid gebracht. Vandaag wordt beoordeeld of de vakantiegangers terug kunnen keren naar de camping.

In Ardèche, enkele honderden kilometers van Castellane, woedt ook een bosbrand. Ondanks de inzet van ruim zeshonderd brandweerlieden en vijf blusvliegtuigen is er rond de plaats Aubenas al 950 hectare afgebrand, meldt de Franse krant Le Monde. In de omgeving van het toeristische plaatsje Vogüé moesten 350 mensen worden geëvacueerd, onder wie 200 kampeerders. Gisteravond was deze brand volgens de lokale autoriteiten grotendeels onder controle.

Extreme droogte

Frankrijk kampt deze maand met extreme droogte. In verschillende regio's woedden bosbranden. Ten westen van Bordeaux werden verschillende campings ontruimd vanwege grote bosbranden die pas na bijna twee weken onder controle waren. De brandweer sprak van een ‘uitzonderlijke crisis’. Hoe de bosbranden van gisteravond zijn ontstaan, is onduidelijk.

