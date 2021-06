Honderden Poolse geestelijken zouden 368 kinderen in de afgelopen twee jaar hebben misbruikt

Geld & Geluk De bruiloft van Marjolein en Kim kostte 17.000 euro: ‘Gasten gevraagd om zelf alcohol mee te nemen’

11:01 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Kim spendeert 200 euro per maand aan gadgets, Marjolijn geeft de katten holistisch voer.