Honderduizenden Britten op de been in Londen voor mars tegen brexit

De mars vandaag zal eindigen voor het parlementsgebouw. De verwachting is dat plaatsvervangend Labour-leider Tom Watson, de burgemeester van Londen Sadiq Khan en andere politieke figuren de menigte daar zullen toespreken. Partijleider Jeremy Corbyn van de arbeiderspartij wordt niet verwacht bij de betoging. Hij is geen voorstander van een tweede referendum.



Als toetsteen voor de betoging hebben de afgelopen dagen zo'n vier miljoen Britten zich uitgesproken tegen de brexit, door een online petitie te ondertekenen. ,,De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU ‘de wens van het volk’ is’’, zo staat in de tekst van de petitie. ,,We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven.’’