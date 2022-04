Hongaars referendum over lhbti-beleid is niet-bindend, maar toch slecht nieuws voor gemeenschap

Het referendum over het lhbti-beleid in Hongarije is niet-bindend omdat minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen. Hoewel de opkomst laag was, lijken veel Hongaren premier Orbán te steunen. Volgens Rémy Bonny, directeur van Forbidden Colours, zal de regeringsleider het referendum misbruiken om zijn omstreden lhbti-wet in de praktijk te brengen.

Hongaren konden zondag ja of nee antwoorden op vier vragen, waaronder de vraag of ze vinden dat geslachtsveranderingen onder kinderen moeten worden ‘gepromoot’ en of scholen workshops over seksuele geaardheid mogen houden zonder toestemming van de ouders.



Bij geen enkele vraag kwam meer dan de helft van de kiezers met een antwoord. Hoewel de opkomst laag was, lijken wel veel Hongaren premier Orbán te steunen. Meer dan 90 procent van de kiezers die kwamen opdagen, stemde in lijn met het regeringsbeleid.



Premier Viktor Orbán had de volksraadpleging uitgeschreven na internationale kritiek op een omstreden wet die kinderen moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Het referendum vond plaats op dezelfde dag als de parlementsverkiezingen. Die stembusgang is gewonnen door Orbáns partij Fidesz. De regeringspartij behoudt haar tweederdemeerderheid in het parlement.

Orbán, sinds 2010 premier, ziet zichzelf als een verdediger van christelijke en traditionele waarden. Hij noemde het referendum vorig jaar onderdeel van een ‘ideologische oorlog’ met de Europese Unie. Volgens Rémy Bonny, directeur van de Europese lhbti-organisatie Forbidden Colours, zal Orbán het resultaat zo kaderen dat hij tegen Brussel kan zeggen dat de Hongaarse bevolking achter de wet staat.

,,Orbán heeft die wetgeving al een jaar geleden laten stemmen, maar nog niet in de praktijk laten toepassen’’, zegt Bonny. De wet zou wel eens het einde van evenementen zoals Boedapest Pride kunnen inluiden. ,,Het is eigenlijk een kopie van een wet uit Rusland, die belet om promotie te voeren rond homo- en transseksualiteit op plaatsen waar kinderen zouden kunnen zijn. In Rusland is die wet in het verleden al aangegrepen om gayprides te verbieden. Dat het een kopie is, geeft aan waar Orban met zijn wet naar toe wilt gaan.’’

Zal de lhbti-gemeenschap het dan nog moeilijker krijgen in het Oost-Europees land na deze verkiezingen? Bonny ziet het in ieder geval niet goedkomen. ,,Wat kan hij nog afnemen? In de voorbij jaren heeft hij best veel rechten van lhbti’ers afgenomen. Transpersonen hebben op dit moment zelfs minder rechten in Hongarije dan in Rusland.’’

Omstreden wet Vorig jaar nam het Hongaarse parlement een wet aan om jongeren te ‘beschermen’ tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. De wet betekent in de praktijk dat onderwijs over die onderwerpen in de ban wordt gedaan. Mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie hadden toen kritiek geuit op de wetgeving. Brussel dreigde zelfs met (financiële) sancties tegen het land en minister-president Mark Rutte vroeg zich luid op af of Hongarije nog wel thuishoorde in de Europese Unie. De Hongaarse premier Victor Orbán zei toen dat hij niet tegen homoseksualiteit of homoseksuelen is. De omstreden Hongaarse wet die homo’s en andere lhbti’ers ernstig zou discrimineren gaat volgens Orbán over ouders en de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden. Om te bewijzen dat de bevolking hem steunde, organiseerde hij de volksraadpleging.