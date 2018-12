Hongaren opnieuw de straat op tegen ‘slavenwet’

Premier MayBot, onverbeter­lijk optimis­tisch en standvas­tig

13 december De Britse premier Theresa May beleeft deze week de belangrijkste dagen van haar politieke carrière. Gisteren overleefde ze een vertrouwensstemming in haar Conservatieve partij, maar haar strijd is allesbehalve gestreden. Vandaag praat ze in Brussel nog één keer over haar brexitakkoord, dat in de huidige vorm op weinig goedkeuring kan rekenen in het Britse parlement. Een profiel van een standvastig premier.