Hongaren storen zich aan zoenende vrouwen in Netflix-tekenfilm, mogelijk klacht bij Nederlandse toezichthouder

In Hongarije is ophef ontstaan over een zoenscène met twee vrouwen in de Netflix-serie Jurassic World: Camp Cretaceous . Die zou in strijd zijn met de vorig jaar aangenomen wet die ‘homopropaganda’ richting kinderen en jongeren verbiedt. Probleem voor de Hongaren: het toezicht op Netflix in de EU wordt uitgeoefend door Nederland.

De bewuste scène, met bijbehorende liefdesgeschiedenis, zit in het vijfde seizoen van de serie, die in Nederland wordt uitgezonden onder de titel Jurassic World: Kamp Krijtastisch. Personages Yazz en Sami ontwikkelen daarin gevoelens voor elkaar. In Hongarije heeft de serie het leeftijdsadvies 7+ meegekregen. Dat maakt dat het uitzenden van de serie botst met een vorig jaar aangenomen wet, stellen critici in het land.

Die hebben een petitie opgestart, die zaterdagochtend bijna 80.000 keer ondertekend was. ,,De serie hersenspoelt kinderen vanaf zeven jaar met homoseksuele propaganda”, valt onder meer te lezen. ,,Vindt u het acceptabel dat kinderen op deze manier gemanipuleerd worden? Uit je verontwaardiging richting Netflix door de petitie te ondertekenen!”

Klachten

Hongaarse media melden dat mediawaakhond NMHH inmiddels een onderzoek gestart is naar de kwestie. Bij de toezichthouder zouden een flink aantal klachten zijn binnengekomen. Het land nam vorig jaar een omstreden wet aan die jongeren moet ‘beschermen’ tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. De wet betekent in de praktijk dat onderwijs en uitingen in de media over die onderwerpen in de ban worden gedaan.

De vraag is echter of de wet de Hongaren in het geval van Jurrasic World veel soelaas biedt. De Europese hoofdzetel van Netflix zit namelijk in Amsterdam, en daarom is het Nederlandse Commissariaat voor de Media sinds 2015 verantwoordelijk voor het toezicht. ,,Met de registratie in Nederland valt Netflix in alle EU-landen waar de dienst te ontvangen is onder toezicht van het Commissariaat. Netflix moet zich dan ook aan de Nederlandse Mediawet houden”, valt te lezen in het jaarverslag van 2015.

Tijdens de Pride van 2021 werd er in de Hongaarse hoofdstad Boedapest fel geprotesteerd tegen de nieuwe anti-homowetgeving.

De Nederlandse mediawet kent geen bepalingen over homoseksuele uitingen, in tegenstelling tot over bijvoorbeeld alcohol - daarvoor mag alleen na 21.00 uur reclame gemaakt worden.

Diplomatieke rel

De Hongaarse toezichthouder, die zaterdag niet bereikbaar was voor een reactie, laat aan nieuwssite Politico weten dat het de Nederlandse collega's gaat informeren als het constateert dat Netflix inderdaad de Hongaarse wet heeft overtreden. De Hongaren willen dat het Nederlandse Commissariaat voor de Media, dat uiteindelijk een oordeel moet vellen, dan maatregelen neemt.

Het Commissariaat voor de Media was zaterdag niet bereikbaar. Netflix wil niet op de zaak reageren, meldt een woordvoerder.

Mocht het tot een officiële klacht komen, dan lijkt een nieuwe diplomatieke rel gegarandeerd. De Hongaarse anti-homowet ontmoette in Europa veel kritiek, onder meer van mensenrechtenorganisaties en de Europese Unie. De Europese Commissie startte een procedure en sleepte het land van premier Orbán voor de Europese rechter. Minister-president Mark Rutte vroeg zich vorig jaar naar aanleiding van de wet hardop af of Hongarije nog wel thuishoorde in de EU. Orbán noemde dat toen ‘koloniale arrogantie’. ,,Ze denken gewoon niet na over wat ze wel of niet kunnen zeggen over een ander land en hun wetten.”

Viktor Orbán