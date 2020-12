Hongarije sluit homoparen uit van adopteren kinderen

Trump in versneld tempo naar recordaan­tal executies

12 december Donald Trump is bezig om een omstreden record te vestigen, voordat hij volgende maand het Witte Huis moet verlaten. Hij wordt de president onder wie de meeste executies zijn uitgevoerd in de afgelopen eeuw. Gisteren liet hij voor de tweede keer in 24 uur een zwarte veroordeelde executeren. Dat brengt het aantal uitgevoerde doodstraffen op tien in een jaar tijd.