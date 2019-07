Hongkong gaat betogers vervolgen voor rellen: nieuwe rellen breken uit

Russische ‘Audrey Hepburn’ dood aangetrof­fen in reiskoffer

20:51 Ekaterina Karaglanova (24), een prominente Russische Instagram-influencer, is dood aangetroffen in haar appartement in Moskou. De ouders van de als model actieve geneeskundestudente vonden haar stoffelijk overschot in een grote reiskoffer die in de huurflat stond. Volgens de politie is de jonge vrouw met messteken om het leven gebracht.