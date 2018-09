Hongkong zet zich schrap voor supertyfoon Mangkhut

De tyfoon, die nog aan kracht wint, zal naar verwachting op weg naar het Chinese vasteland met windsnelheden van 240 kilometer per uur ook voor veel overlast zorgen in het noorden van de Filipijnen en Taiwan.



Volgens de krant South China Morning Post heeft het stadsbestuur woensdag een interdepartementale vergadering belegd, voorgezeten door de minister van Veiligheid, om de te nemen noodmaatregelen te bespreken. ,,Deze storm is een ander verhaal'', zei een woordvoerster van het meteorologisch instituut. ,,Ook als we niet vol worden getroffen, bestaat er groot gevaar voor Hongkong''.



Het oog van Mangkhut lag woensdagnacht ongeveer 1100 kilometer ten oosten van de Filipijnse stad Virac en zal zaterdag over de noordelijke provincie Cagayan trekken. Daar is net de rijst- en maïsoogst begonnen. Op de oceaan zijn windsnelheden gemeten van boven de 200 kilometer per uur en in een 900 kilometer breed gebied vallen grote hoeveelheden regen.