Hongkongers vrezen dit weekeinde hard ingrijpen door Peking

Broer olympisch turnkampi­oe­ne verdachte in drievoudi­ge moordzaak

13:59 Terwijl zus Simone Biles vooral bekend is als winnares van maar liefst vier gouden turnmedailles op de laatste Olympische Spelen in Rio de Janeiro, is broer Tevin Biles-Thomas minder goed in het nieuws gekomen. De 24-jarige Amerikaan wordt sinds donderdag verdacht van betrokkenheid bij een drievoudige moord, die afgelopen oud en nieuw heeft plaatsgevonden.