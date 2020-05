Honkballer ontdekte via Facebook dat zijn vrouw en zoontje waren vermoord

Blake Bivens, een 24-jarige pitcher, zou die dag terugvliegen van Tennessee naar zijn huis in Virginia. 's Ochtends controleerde hij zijn telefoon op nieuwe berichten, maar hij had nog niets gehoord van zijn vrouw Emily (25). Ongewoon, vond Bivens, normaal zou ze wel een berichtje hebben gestuurd. Op Facebook zag hij dat zijn zwager, Emily’s broer, werd gezocht door de politie. Maar waarvoor was niet duidelijk. ,,Ik wist dat er iets aan de hand was.”

Bivens pakte zijn spullen en toog naar het vliegveld, terwijl hij intussen zijn vrouw probeerde te bellen. Zij nam niet op, maar zijn ouders wel. Zij probeerden ook te achterhalen wat er speelde. Opnieuw bekeek hij Facebook. ,,Op zoek naar een snipper informatie. De eerste kop die ik zag was dat twee vrouwen en een klein kind waren vermoord. Ik wist meteen dat zij (naast zijn vrouw en kind ook zijn schoonmoeder, red.) het waren”, vertelt Bivens nog altijd met ongeloof in zijn stem. ,,Ik ontdekte via Facebook dat ik mijn gezin had verloren. Ik begon te schreeuwen midden op het vliegveld.”

Geloof

Bivens sprak dit weekend voor het eerst over de vreselijke dag bij The River Church in Danville, Virginia, dat het gesprek met de honkballer op social media plaatste. Bivens zwager, Matthew Thomas Bernard (18), wordt verdacht van drievoudige moord. Hij wordt momenteel onderzocht in een psychiatrische kliniek om te kijken of hij toerekeningsvatbaar is.