Hoofd Duitse veiligheidsdienst: Geen bewijs voor klopjachten in Chemnitz

Maassen stelt dat de authenticiteit van een internetvideo waarop buitenlanders worden aangevallen niet bewezen is. Volgens hem is het goed mogelijk dat de video is vervalst om de aandacht af te leiden van de moord op een 35-jarige Duitser eind augustus.



De getrouwde meubelmaker, vader van een kind, werd meermaals gestoken na een ruzie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Twee anderen raakten zwaargewond. De zaak was de aanleiding voor een reeks manifestaties van rechtse betogers en linkse tegendemonstranten.



,,Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het om onjuiste en opzettelijk verspreide informatie gaat om de aandacht af te leiden van de moord in Chemnitz", aldus Maassen. ,,Ik deel de twijfels over de berichten in de media over massale klopjachten van extreemrechts in Chemnitz. Wij hebben geen betrouwbare informatie die laat zien dat die klopjachten hebben plaatsgevonden."