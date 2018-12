Hoofd grensbewaking VS pleit voor nieuwe aanpak nadat tweede kind sterft in gevangenschap

Na de dood van een 8-jarige jongen uit Guatemala pleit het hoofd van Dienst Douane en Grensbewaking (CBP) in de VS voor het moderniseren van detentiecentra bij de Amerikaanse grens. De minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen heeft ondertussen aangekondigd dat migrantenkinderen voortaan zullen worden onderworpen aan uitgebreide medische testen.

‘Alle kinderen krijgen een uitgebreide medische screening en ook de medische testen die daarop volgen worden uitvoeriger gedaan, of een volwassene er nu om vraagt of niet’, aldus Nielsen. Op deze manier moeten in de toekomst vergelijkbare sterfgevallen in detentiecentra voor migranten worden voorkomen.

CBP-hoofd Kevin McAleenan vindt dat de faciliteiten waar migranten worden opgevangen hard aan vernieuwing toe zijn. ‘Onze centra zijn niet gebouwd voor de groep die nu binnenkomt’, zei hij in een interview met zender CBS. ‘We hebben een andere aanpak nodig.’ McAleenan, die de dood van het jongetje ‘verschrikkelijk’ noemt, wil hulp van het Congres om in detentiecentra voor migranten onder meer medische en geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden.

De huidige faciliteiten zijn tientallen jaren geleden gebouwd voor volwassenen en niet voor gezinnen of kinderen die alleen de grens over zijn gestoken, aldus McAleenan. De gebouwen staan bekend als koud en zitten momenteel overvol. Mensen slapen op matjes in rijen op de grond en krijgen slechts een dunne deken. De American Academy of Pediatrics schreef eerder deze maand in een advies dat kinderen ‘niet aan deze faciliteiten moeten worden blootgesteld’.

De 8-jarige jongen uit Guatemala was op kerstavond naar het ziekenhuis in New Mexico gebracht, nadat CBP-medewerkers hem zagen hoesten. Hoewel hij hoge koorts had, werd hij ontslagen uit het ziekenhuis en keerde hij terug in het detentiecentrum met een recept voor antibiotica en ibuprofen. Toen het enkele uren later bergafwaarts met hem ging, werd hij teruggebracht naar het ziekenhuis omdat er in het detentiecentrum geen verpleger aanwezig was. De jongen overleed kort daarop in het ziekenhuis. Waar hij aan leed, is nog niet bekend.

De Guatemalteekse jongen is het tweede kind dat deze maand Amerikaans gevangenschap stierf. Eerder overleed een 7-jarig meisje, ook afkomstig uit Guatemala, in Texas. Volgens de autoriteiten in de VS was het meisje uitgedroogd, maar haar vader weerspreekt dit. Volgens hem had ze voldoende eten en water gekregen.

Een verpleegster die als vrijwilliger heeft gewerkt in een tehuis waar migrantenfamilies worden opgevangen nadat ze uit de detentiecentra aan de grens komen, zegt tegen The New York Times dat ze veel klachten heeft gehoord over de kou. Volgens haar kwamen kinderen veelal verzwakt aan in de VS. Tegen de tijd dat ze het detentiecentrum mochten verlaten, waren veel kinderen verkouden, grieperig, of last van een luchtwegeninfectie.