Hoofdverdachte gaat tóch in op rol Maddie McCann: ‘Hij ontkent iedere betrokkenheid’

Het is voor het eerst dat Brückner ingaat op zijn rol in de moord op de Britse peuter. De Duitser weigerde al wekenlang vragen over de zaak te beantwoorden. Volgens zijn advocaat was het aan de autoriteiten om eerst met harde bewijzen te komen. Duitse justitie denkt dat de zedendelinquent het meisje in 2007 heeft ontvoerd in Portugal, waar ze met haar ouders op vakantie was en dat hij haar later heeft gedood.

Brückner zit al in een Duitse gevangenis en hield aanvankelijk de kaken stijf op elkaar. ,,Meneer B. doet er momenteel het zwijgen toe op advies van zijn advocaat. Dat komt vaak voor in strafzaken”, zei de jurist een paar dagen geleden nog. ,,Het is aan de staat om te bewijzen dat een verdachte een misdrijf heeft gepleegd. Geen enkele beschuldigde persoon hoeft zijn onschuld te bewijzen tegenover de onderzoekers.”

Brief justitie

Het zwijgen van Brückner moest volgens de advocaat niet worden gezien als een schuldbekentenis. De Duitser is in zijn ogen zelfs onschuldig, blijkt nu. ,,Hij ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak”, zegt zijn advocaat Fulscher tegen The Sydney Morning Herald. Meer wil de verdachte niet zeggen, aldus de raadsman.

Zodra Fulscher de dossiers heeft ingezien, neemt hij een besluit over hoe zijn collega en hij de verdediging gaan aanpakken. Uit het interview wordt niet duidelijk waarom Brückner ineens de behoefte voelde om te reageren op de brief van justitie.

De ouders van Madeleine McCann ontkennen in elk geval dat ze een brief hebben gekregen van Duitse justitie waarin wordt bevestigd dat hun kind niet meer in leven is. Openbaar aanklager Hans Christian Wolters beweerde dat zo’n brief was gestuurd maar ging niet in op de inhoud. Kate en Gerry McCann noemen de berichten in Britse kranten in een verklaring ‘vals’.

,,We houden natuurlijk rekening met het feit dat het heel moeilijk is voor het gezin als we hun vertellen dat we aannemen dat Madeleine dood is”, zei aanklager Wolters in de Britse kranten. ,,Maar we kunnen niet zeggen waarom ze dood is. Het is belangrijker dat we de boosdoener te pakken kunnen krijgen, dan dat we onze kaarten op tafel leggen en hun vertellen waarom we denken dat ze misschien dood is.”

Badpakken

Ondertussen druppelt er steeds meer informatie over Christian Brückner naar buiten. Zo blijkt uit een door Der Spiegel gemaakte tv-documentaire dat Brückner in zijn camper en woning badpakken voor jonge meisje en duizenden kinderpornografische beelden bewaarde.

Opvallend is dat de onderzochte camper nooit in Praia da Luz, het Portugese resort waar Maddie in 2007 verdween, is gesignaleerd. De Duitser zou in Portugal in een andere camper hebben rondgereden.

Race tegen de klok

De timing om in deze weken met veel nieuwe informatie in de zaak McCann naar buiten te treden, berust waarschijnlijk niet op toeval. De Duitse rechercheurs staan momenteel onder grote tijdsdruk om harde bewijzen te vinden zodat Brückner niet (vervroegd) kan vrijkomen.

De vermeende ontvoerder en moordenaar zit momenteel in de gevangenis van de Noord-Duitse stad Kiel een straf uit wegens drugsfeiten. Op 7 juni had hij twee derde van zijn huidige straf uitgezeten en moet het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) in principe een mogelijke voorwaardelijke vrijlating bekijken. Maar die procedure is voorlopig opgeschort omdat het Bundesgerichtshof nog wacht op de uitspraak in beroep in een andere zaak alvorens zich over de voorwaardelijke vrijlating te buigen.

De man is in december 2019 tot zeven jaar cel veroordeeld wegens de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal. Maar dat oordeel is nog niet definitief omdat Brückner in beroep is gegaan. Mogelijk is er een juridische fout gemaakt bij zijn uitlevering. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg moet daarover in juli oordelen. Brückner blijft in hechtenis zolang de procedure loopt.

Het Openbaar Ministerie in Braunschweig en de Duitse federale recherche hebben er om die reden alle belang bij om zo snel mogelijk veel bewijsmateriaal tegen Brückner te verzamelen om hem langer in de gevangenis te houden. Het onderzoeksteam vreest dat de Duitser na een eventuele vrijlating vlucht naar een land waarmee Duitsland geen uitleveringsverdrag heeft.