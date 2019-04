Hooggerechtshof India: seks na valse trouwbelofte is verkrachting

Het Indiase hooggerechtshof heeft een man recentelijk tot zeven jaar cel veroordeeld voor verkrachting, nadat hij aan een vrouw had beloofd om met haar te trouwen, maar hier later op terugkwam. De vrouw stemde in met de seks omdat de man beloofde om met haar te trouwen. Nu blijkt dat de man die intentie nooit heeft gehad en dat er daarom geen sprake is van goedkeuring voor de seks, aldus het hooggerechtshof.

Dat meldt BBC. De rechters zeiden dat de man, een dokter, een ‘duidelijke intentie’ had om niet met haar te trouwen. ,,Geslachtsgemeenschap onder valse voorwendselen kan niet worden gezien als toestemming”, oordelen de rechters. Er wordt aan toegevoegd dat de man ‘de consequenties van zijn misdaad onder ogen moet zien.’

Nadat de twee in 2013 seks hadden gehad, kwam de vrouw er enkele maanden later achter dat hij met een ander was getrouwd. De vrouw beschuldigde de man vervolgens van verkrachting en hij werd gearresteerd. Er volgde een lang proces waarbij de man deze week schuldig werd verklaard aan verkrachting.

Duizenden gevallen

Dit is geen uitzonderlijk geval. Cijfers van de Indiase overheid laten zien dat er in 2016 meer dan tienduizend gevallen van verkrachting waren waarbij een valse trouwbelofte is gedaan.

Het hooggerechtshof adviseerde rechters om ‘zeer grondig te onderzoeken of de man werkelijk de intentie had om te trouwen of dat hij vanaf het begin een valse belofte heeft gemaakt om zijn lusten te bevredigen.’

Omdat intentie lastig te bewijzen is, zijn er zorgen dat deze wet wordt misbruikt. Zo zei rechter Pratibha Rani van het hooggerechtshof in Delhi in 2017 dat vrouwen de wet gebruiken als wraak wanneer een relatie stukloopt.

Juridisch lastig

Advocate en activiste Flavia Agnes stelt dat er rekening moet worden gehouden met de situatie waarin deze vrouwen verkeren. Veel van deze vrouwen wonen in landelijke gebieden, zijn arm en hebben een sociale achterstand. Ze worden verleid tot seks met valse trouwbeloftes door mannen. Zodra de vrouw zwanger raakt, wordt ze gedumpt.