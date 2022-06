Hooggerechtshof VS maakt na bijna vijftig jaar eind aan landelijk recht op abortus, Biden: ‘trieste dag’

met videoNa bijna 50 jaar komt er in de Verenigde Staten een einde aan het grondwettelijke recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen. De Amerikaanse president Biden spreekt van een ‘trieste dag'.

Door die zaak uit 1973 kregen vrouwen in heel de Verenigde Staten het recht op abortus. Dat het Hooggerechtshof die uitspraak nu nietig heeft verklaard, betekent dat vrouwen niet meer grondwettelijk het recht hebben om een abortus uit te laten voeren. Abortus wordt na deze uitspraak waarschijnlijk illegaal in de helft van de Amerikaanse staten. In een reactie laat president Biden weten dat het een ‘trieste dag is voor het land en het hooggerechtshof’. ,,Laten we duidelijk zijn: de gezondheid en het leven van vrouwen in ons land staat op het spel", voegde hij eraan toe.

In het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof stemden vijf van de negen rechters voor het schrappen van het landelijk recht op abortus. Het hof boog zich over de zaak naar aanleiding van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi. Het is voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig om het recht te verbieden of fors te beknotten, zoals Missouri.

Deze conservatieve staat heeft uren na de uitspraak van het Hooggerechtshof abortus verboden. ,,Missouri is zojuist de eerste in het land die effectief een einde aan abortus heeft gemaakt”, meldde procureur-generaal Eric Schmitt op Twitter. ,,Dit is een monumentale dag voor de onschendbaarheid van het leven.”

Verdriet

De drie door de Democraten aangestelde rechters van de rechtbank lieten in een gezamenlijke verklaring weten het niet eens te zijn met het besluit. ,,Wat de exacte reikwijdte van de komende wetten ook is, één resultaat van de beslissing van vandaag is zeker: de inperking van de rechten van vrouwen en van hun status als vrije en gelijke burgers”, schrijven ze. ,,Met verdriet, voor deze rechtbank, maar meer voor de vele miljoenen Amerikaanse vrouwen die vandaag een fundamentele grondwettelijke bescherming hebben verloren. We zijn het er niet mee eens.”

Volledig scherm Tegenstanders van abortus in Washington © Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, laat weten ‘deze wrede uitspraak schandalig en hartverscheurend’ te vinden. Oud-president Barack Obama (2009-2017) spreekt in een reactie van ‘het aanvallen van de essentiële vrijheden van miljoenen Amerikanen’.’ Hij noemt de uitspraak een resultaat van ‘de grillen van politici en ideologen die de meest intens persoonlijke beslissing van iemand kleineren’.

Trump: ‘God heeft de beslissing genomen’

Voormalig president Donald Trump prijst het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof. ,,Dit is in overeenstemming met de grondwet en rechten worden teruggeven terwijl dat al veel eerder had moeten gebeuren. Dit legt het terug bij de staten waar het altijd al thuishoorde”, vertelt hij aan nieuwszender Fox News. Op de vraag of hij denkt een rol te hebben gespeeld in de totstandkoming van het oordeel, nadat hij tijdens zijn ambtsperiode drie conservatieve rechters bij het Hooggerechtshof had aangesteld, zei de voormalige president tegen de nieuwszender: ,,God heeft de beslissing genomen.”

Reacties uit de hele wereld

Ondertussen wordt er internationaal teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. Tedros Adhanom Ghebreyesus van Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt: ,,Ik ben erg teleurgesteld omdat vrouwenrechten moeten worden beschermd. En ik had verwacht dat Amerika dergelijke rechten zou beschermen.” Premier Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk) spreekt van ‘een grote stap achteruit'.

Zijn Belgische collega Alexander De Croo: ,,Abortus verbieden leidt nooit tot minder abortus, enkel tot meer onveilige abortussen.” En ook Justin Trudeau (Canada) is faliekant tegen en spreekt van ‘afschuwelijk nieuws’. ,,Geen enkele regering, politicus of man mag een vrouw vertellen wat ze wel en niet met haar lichaam mag doen", aldus Trudeau.

Pijn, woede en verwarring

De toonaangevende abortusaanbieder in de Verenigde Staten, Planned Parenthood, zwoer vrijdag dat het ondanks het besluit van het Hooggerechtshof ‘nooit zou stoppen met vechten’ voor mensen in nood. ,,We weten dat je op dit moment veel dingen voelt - pijn, woede, verwarring. Wat je ook voelt, het is oké. We zijn bij je en we zullen nooit stoppen met voor je te vechten”, twitterde de organisatie.

Volgens The Guttmacher Institute - een Amerikaanse organisatie die ook strijdt voor abortusrechten - zullen 26 staten het recht op abortus gaan verbieden, waarvan dertien snel met wetten zullen komen om dit te realiseren. In onder meer Washington, Californië en New Mexico is de verwachting dat abortus legaal blijft.

Volledig scherm Voorstanders van abortus in Washington © Gemunu Amarasinghe / AP

